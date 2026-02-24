Собеседник NEWS.ru напомнил, что две европейские страны — Великобритания и Франция — выразили намерение предоставить Украине ядерное оружие в нарушение основных принципов международного права. Эксперт предположил, что Зеленский воспринял это как политический успех и на его фоне пригласил Дональда Трампа нанести визит в Киев. Политолог не исключил, что украинская сторона уже запланировала фейковые публикации, дискредитирующие Россию, на период поездки главы Белого дома по Украине. «Зеленский хочет представить себя публике в качестве жертвы и использовать для большего интереса фигуру Трампа. Но он выбрал не ту личность для самопиара», — уточнил Самонкин.