Собеседник NEWS.ru напомнил, что две европейские страны — Великобритания и Франция — выразили намерение предоставить Украине ядерное оружие в нарушение основных принципов международного права. Эксперт предположил, что Зеленский воспринял это как политический успех и на его фоне пригласил Дональда Трампа нанести визит в Киев. Политолог не исключил, что украинская сторона уже запланировала фейковые публикации, дискредитирующие Россию, на период поездки главы Белого дома по Украине. «Зеленский хочет представить себя публике в качестве жертвы и использовать для большего интереса фигуру Трампа. Но он выбрал не ту личность для самопиара», — уточнил Самонкин.
Эксперт добавил, что американский лидер вряд ли поддастся на политические уловки Зеленского, так как сам сталкивался с предъявлением фальшивого компромата. Во-вторых, по мнению политолога, Трамп, как опытный бизнесмен, в состоянии отличить правду от лжи.
Самонкин напомнил, что сейчас ситуация на фронте складывается не лучшим образом для украинской стороны. «Киев находится в невыгодном военно-политическом положении. Естественно, после переговорных путей США давят на скорейшее завершение военного конфликта, вплоть до решения вопросов с территориальными уступками», — объяснил эксперт.
Политолог подчеркнул, что для Вашингтона сейчас важным направлением является Ближний Восток, а вот Украина давно потеряла первостепенное значение.
Он отметил, что Штаты настроены на «заморозку» украинского конфликта, поэтому на Украину сейчас если и отправится кто-то из команды Белого дома, то не выше спецпредставителя президента страны. Самонкин подчеркнул, что даже спецпредставители не стремятся нанести визит в Киев, в отличие от европейцев.
Ранее украинский лидер в интервью CNN обратился к американскому коллеге Дональду Трампу с просьбой продолжать защищать интересы Киева в противостоянии с Россией.