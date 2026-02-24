Медведев заявил, что после передачи Украине ЯО РФ может использовать любое оружие

Совет Федерации направил обращения в парламенты Великобритании и Франции, а также в ООН и МАГАТЭ, требуя провести расследования в связи с данными СВР России о намерении Лондона и Парижа передать Украине ядерные взрывные устройства. В документе подчеркивается, что такой «безответственный сговор» может привести к катастрофическим последствиям. Зампред Cовбеза Дмитрий Медведев заявил, что в этом случае Россия будет вынуждена применить любое оружие, включая нестратегическое ядерное. «А в случае необходимости — и по странам-поставщикам», — отметил он.