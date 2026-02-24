В Германии назвали козырь, который упустил Трамп в переговорах с Россией

В январе 2026 года лидеры «коалиции желающих», Украина и США подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины, среди которых размещение на Украине многонациональных сил, участие в механизме мониторинга за режимом прекращения огня, а также обязательства в случае его нарушения. При этом позже стало известно, что гарантии безопасности Киеву могут включать не размещение миротворцев на территории страны, поскольку это «устраивает не всех», а быстрое реагирование «многонациональных сил».