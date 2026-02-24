США сосредоточили вокруг Ирана 150 самолетов и треть флота, пишут СМИ

Израиль в ночь на 13 июня 2025 года начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Исламская республика отвергла обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты ИРИ.