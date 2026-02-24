США сосредоточили вокруг Ирана 150 самолетов и треть флота, пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп, 20 февраля отвечая на вопрос, планирует ли он наносить ограниченные удары по Ирану, заявил, что рассматривает такую возможность, при этом официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи в понедельник подчеркнул, что ИРИ будет рассматривать даже «ограниченный удар» со стороны Соединенных Штатов как акт агрессии.
«На борту крупнейшего в мире авианосца USS Gerald R. Ford, замеченного в понедельник у берегов греческого острова Крит, находятся десятки самолетов. Это второй американский авианосец, отправленный на Ближний Восток, и его прибытие означает, что примерно треть всех действующих кораблей США теперь находится в регионе,» —написало издание.
Эксперты, проанализировавшие развертывание, рассказали газете, что оно превосходит наращивание военной мощи, наблюдавшееся до ударов США по иранской ядерной программе в июне 2025 года. Они отметили, что наращиваемые силы свидетельствуют о многодневной кампании без наземного вторжения.
Израиль в ночь на 13 июня 2025 года начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Исламская республика отвергла обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты ИРИ.