Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Матвиенко призвала Париж и Лондон к ответу после данных о «грязной бомбе»

Российские сенаторы рассчитывают, что парламенты Великобритании и Франции, а также международные организации отреагируют на их обращение в связи с информацией разведки о планах Лондона и Парижа поставить Киеву ядерное оружие, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

«Незамедлительная реакция сенаторов призвана подчеркнуть чрезвычайность темы, раскрытой СВР, и заявить еще раз о недопустимости в каком бы то ни было виде получения Украиной ядерного оружия и его компонентов», — написала она в телеграм-канале.

Также Матвиенко заявила, что безъядерный статус Украины не подлежит пересмотру.

24 февраля Служба внешней разведки сообщила, что Лондон и Париж «активно работают» над передачей Киеву ядерного оружия — атомной или «хотя бы “грязной бомбы”. По данным СВР, две страны планируют провести эту операцию тайно, маскируя вооружение под разработку Украины, в то время как Берлин “благоразумно” отказался от “авантюры”.

После публикации заявления спеслужбы российские сенаторы призвали Великобританию и Францию провести парламентское расследование.

Москва неоднократно указывала, что внеблоковый и безъядерный статус Украины является одним из ключевых условий России для урегулирования конфликта.

Узнать больше по теме
Валентина Матвиенко: биография председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ за годы работы стала одним из самых ярких российских политиков. Приглашение в райком комсомола изменило ее судьбу. Рассказываем, как сложилась политическая карьера Валентины Матвиенко, о ее увлечениях, детстве и личной жизни.
Читать дальше