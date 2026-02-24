24 февраля Служба внешней разведки сообщила, что Лондон и Париж «активно работают» над передачей Киеву ядерного оружия — атомной или «хотя бы “грязной бомбы”. По данным СВР, две страны планируют провести эту операцию тайно, маскируя вооружение под разработку Украины, в то время как Берлин “благоразумно” отказался от “авантюры”.