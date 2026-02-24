«В МИДе получают огромные зарплаты и живут припеваючи»: Многие послы ничего не делают для Молдовы за рубежом, они просто глупцы — политик

Бумаков: Таких глупцов, как в нашем МИДе, я еще нигде не видел!
Экс-посол Молдовы в Японии Василий Бумаков раскритиковал деятельность нынешнего руководства Министерства иностранных дел Молдовы, заявив, что многие послы ничего не делают для развития собственной страны.
«Я прошу прощения за некоторые некрасивые слова, но таких глупцов, как в нашем МИДе, я редко встречал! Я был удивлен этими людьми, которые не умеют ничего делать! Я не думал, что у нас существуют такие министерства — люди приезжают в посольства, получают большие деньги, но ничего не делают и живут припеваючи за счет денег людей. Мы должны с этим что-то делать», — заявил Бумаков в телеэфире.
Бывший дипломат сослался на опыт Беларуси, послов которой отзывают, в случае, если за год пребывания в той или иной стране они не увеличивают экспорт белорусских товаров.
«Т.е., там есть какая-то ответственность. А у нас люди много лет пребывают послами, и ничего не делают для страны. У нас аграрии жалуются, что не могут вернуть деньги, судебные исполнители экспроприируют их собственность, а тот сидит там послом, получает деньги и ничего не делает для страны. И что они могут организовать? Встречи у туалета?! Прекрасно!».
