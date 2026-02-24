В Госдуме оценили новый военный план Украины

Ранее глава Минобороны Украины сообщил, что в стране запланировано проведение комплексной реформы мобилизации. Сейчас в стране призыву подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Федоров пообещал, что изменения в системе призыва помогут сохранить обороноспособность страны и решить проблемы, которые копились годами.