Ранее министр обороны Украины рассказал, что новый военный план направлен на достижение трех целей: обеспечить защиту неба от российских атак, затормозить наступление российских войск и лишить Москву доходов от продажи нефти. Федоров добавил, что укрепление обороны и следование плану вместе с дипломатическими усилиями позволят ускорить заключение мира с Москвой, пишет «Лента.ру».
«Вот такие заявления глупые. За нашей нефтью очередь стоит, и она не ограничивается западными странами. Многие другие с удовольствием приобретают нашу нефть», — отметил собеседник издания.
Депутат уточнил, что ВСУ не удается справиться с массированными ударами российской армии или добиться преимущества при использовании БПЛА. Андрей Колесник напомнил, что 50 стран обеспечивают Киев финансами, военной помощью, в том числе осуществляют поставку дронов, а самостоятельно Украина не в состоянии оказывать сопротивление.
Он также добавил, что Федоров является этническим русским, но при этом является ретранслятором позиции западных спецслужб.
Ранее глава Минобороны Украины сообщил, что в стране запланировано проведение комплексной реформы мобилизации. Сейчас в стране призыву подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Федоров пообещал, что изменения в системе призыва помогут сохранить обороноспособность страны и решить проблемы, которые копились годами.