Лукашенко и Путин обсудят семь вопросов на заседании Высшего госсовета Союзного государства в Москве 26 февраля

Президент России Владимир Путин и глава Беларуси, председатель Высшего государственного Совета Союзного государства Александр Лукашенко примут участие в заседании ВГС.
Телеграм-канал «Пул Первого» сообщает, что заседание Высшего госсовета пройдет в столице России в четверг, 26 февраля. Уже известно, что в повестке заседания — семь ключевых вопросов, касающихся актуальной повестки двустороннего интеграционного взаимодействия.
В частности, будут обсуждаться основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024 — 2026 годы и разработка проекта аналогичного документа на 2027 — 2029 годы.
Раскрыли, что основными пунктами повестки, среди прочего, станут организация трансграничного пригородного пассажирского сообщения, создание Комитета по стандартизации и качеству Союзного государства, взаимная поддержка в сотрудничестве в области международного правосудия. Кроме того, будет обсуждаться премия Союзного государства в области литературы и искусства за 2025 — 2026 годы.
К слову, ранее Администрация президента Беларуси раскрыла 100% повестки Высшего госсовета Союзного государства в Москве 26 февраля с участием президентов Беларуси и России.
Напомним, Лукашенко и Путин провели несколько телефонных разговоров накануне заседания ВГС, лидеры разговаривали 8 февраля и общались поздним вечером 19 февраля. Позднее пресс-служба раскрыла подробности разговора президентов.
А еще не так давно Александр Лукашенко ответил на «конспирологию», сказав о попытках отрыва Беларуси от России, а также об Украине, контактах с Трампом, личном участии в Совете мира и предложениях по ситуации с Венесуэлой.
И мы писали, что 24 февраля Александр Лукашенко обратился к народу Эстонии, сказав про возобновление контактов.