Политолог: угроза гражданской войны в Мексике становится реальной

Всю эту ситуацию спровоцировало давление администрации Дональда Трампа на президента Мексики с целью заставить власти страны пойти на более активные действия против наркокартелей, считает эксперт.
Пока еще не вполне понятно, чем могут закончиться нынешние столкновения. Но угроза дестабилизации Мексики с перспективой ее превращения, при неблагоприятной ситуации, в гражданскую войну, вполне реальна.
По мнению аналитика, Вашингтону не удастся остаться в стороне, так как наркоторговцы, тесно связанные с мексиканскими картелями, имеют прочные позиции на территории США.
При желании «теневая Мексика» может развернуть в Америке настоящую террористическую войну, по сравнению с которой деятельность ИРА в Великобритании окажется детским лепетом.
Эксперт считает, что Трамп может серьезно подорвать внутриполитическую стабильность в Мексике и получить ответ уже на своей территории.
Также Пилько обращает внимание, что во время столкновений между мексиканской армией и наркокартелями может всплыть американское оружие, которое США поставляли на Украину. Информация о том, что Киев продает его мексиканцам регулярно появлялась в СМИ.
Ранее сообщалось, что из-за убийства наркобарона Эль Менчо в Мексике вспыхнули беспорядки.