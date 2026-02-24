Ричмонд
Политолог: угроза гражданской войны в Мексике становится реальной

В Мексике нарушен хрупкий баланс между государством и живущими по своим законам картелями. Об этом пишет политолог Алексей Пилько в своем телеграм-канале «Пинта разума». Эксперт проанализировал причины беспорядков в Мексике, а также последствия столкновений военных с наркокартелями.

Диана Потапова
Автор Новости Mail

Всю эту ситуацию спровоцировало давление администрации Дональда Трампа на президента Мексики с целью заставить власти страны пойти на более активные действия против наркокартелей, считает эксперт.

Пока еще не вполне понятно, чем могут закончиться нынешние столкновения. Но угроза дестабилизации Мексики с перспективой ее превращения, при неблагоприятной ситуации, в гражданскую войну, вполне реальна.

Алексей Пилько
политолог

По мнению аналитика, Вашингтону не удастся остаться в стороне, так как наркоторговцы, тесно связанные с мексиканскими картелями, имеют прочные позиции на территории США.

При желании «теневая Мексика» может развернуть в Америке настоящую террористическую войну, по сравнению с которой деятельность ИРА в Великобритании окажется детским лепетом.

Алексей Пилько
политолог

Эксперт считает, что Трамп может серьезно подорвать внутриполитическую стабильность в Мексике и получить ответ уже на своей территории.

Также Пилько обращает внимание, что во время столкновений между мексиканской армией и наркокартелями может всплыть американское оружие, которое США поставляли на Украину. Информация о том, что Киев продает его мексиканцам регулярно появлялась в СМИ.

Ранее сообщалось, что из-за убийства наркобарона Эль Менчо в Мексике вспыхнули беспорядки.

