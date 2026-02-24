Юрий Бурлачко рассказал о повестке дня очередной сессии ЗСК

«В числе ключевых вопросов могу отметить законопроект об установлении дополнительных ограничений курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов в отдельных общественных местах и в помещениях на территории Краснодарского края.



Документом мы симметрично отвечаем на довольно актуальный социальный запрос. Не детализируя, отмечу, что мы расширяем перечень мест и помещений, возле которых запрещено курение. А также вводим административное наказание за нарушение новых запретов.



Востребованность проекта, на мой взгляд, не нуждается в дополнительных аргументах. Многие слышали о вреде пассивного курения. Да и в принципе не каждому приятно оказаться в общественном месте в клубах едкого дыма.



Еще один социально значимый вопрос — газификация домовладений отдельных категорий граждан. Планируем обсудить внесение изменений в соответствующий краевой закон.



Ряд решений будет направлен на поддержку бизнеса в Краснодарском крае. Внесенным по инициативе губернатора Кубани Вениамина Ивановича Кондратьева законопроектом предлагается утвердить заключение специального инвестиционного контракта по созданию промышленного производства. Реализация инвестпроекта принесет хорошие дивиденды казне Кубани, а также обеспечит создание новых рабочих мест.



Рассмотрим также законопроект о внесении изменений в краевой закон о развитии малого и среднего предпринимательства. Поддержка малого бизнеса — один из ключевых приоритетов работы краевых властей, так как это основа экономики Краснодарского края.



Также в рамках сессии обсудим создание зеленого пояса Апшеронска и увеличение зеленого пояса Туапсе.



В целом в повестку будет включено более 30 вопросов. Рассмотреть их мы планируем уже 26 февраля», — рассказал Юрий Бурлачко.