Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия доведет до США данные о возможном появлении у Киева ядерного оружия

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Россия доведет до США информацию о вероятном появлении у Киева ядерного оружия, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Источник: © РИА Новости

Британия и Франция считают, что Украину нужно снабдить атомной или хотя бы «грязной» бомбой, заявила ранее Служба внешней разведки РФ. По поступающей в СВР информации, Лондон и Париж готовятся вооружить Украину ядерным оружием.

«До американцев будет доведено, конечно, это все. Но они уже знают, сейчас идут комментарии по всем каналам. Надеюсь, что до американцев дойдет (информация — ред.). Но мы доведем специально… Мы специально об этом будем разговаривать с американцами», — сказал Ушаков в эфире телеканала «Россия 1».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше