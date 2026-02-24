«Европейский Союз не просто не обращал внимания [на конфликт Украины и Венгрии], а, по сути, стимулировал и подталкивал Украину к таким действиям», — рассказал ИС «Вести» эксперт.
Ранее глава венгерского правительства Виктор Орбан заявил, что своими действиями Киев намеренно формирует топливный дефицит в Венгрии, чтобы повысить цены перед выборами. Премьер уточнил, что цель украинского президента Владимира Зеленского — сменить правительство страны.
Напомним, Венгрия выступила против предоставления Украине кредита в размере 90 млрд евро на военные нужды. 27 января Украина блокировала поставки нефти в Венгрию из России по нефтепроводу «Дружба».