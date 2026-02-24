Песков заявил, что Россия не достигла целей военной операции на Украине

«Мы неоднократно подчеркивали, что сроки мирного урегулирования украинского конфликта на данный момент зависят исключительно от позиции Киева. Если бы Зеленский принял те предложения, что мы делали, то можно было бы действительно говорить о скором мире. Даже в Вашингтоне базово согласны с теми предложениями, что выдвинула Москва, так что дело только за Киевом», — сказала депутат.