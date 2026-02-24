В Ростове депутаты учредили новые городские награды

Кроме того, депутаты Ростова ввели Знак отличия «Мать героя». Им будут награждать проживающих в донской столице матерей, которые воспитывают или воспитали детей, совершивших героический подвиг при исполнении воинского, гражданского или служебного долга по защите Отечества, по обеспечению безопасности государства, законности и правопорядка, по охране жизни и здоровья людей или по ликвидации чрезвычайных ситуаций.