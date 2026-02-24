В Ростове депутаты учредили новые городские награды

В донской столице появятся новые награды. Это стало известно на 6-ом заседании Ростовской-на-Дону городской Думы восьмого созыва депутаты внесли изменения в решение городской Думы «О принятии Положения “О Почётном звании и наградах города Ростова-на-Дону”.
2026 год объявлен в Ростове Годом Андрея Байкова, поэтому для признания высоких достижений в производственно-экономической, социально-культурной, общественной, благотворительной и иной деятельности граждан и коллективов городской Думой был учреждён Памятный знак «195 лет Байкову Андрею Матвеевичу» и медаль «Медаль имени Байкова А. М.».
«Учреждая памятный знак и медаль в год 195-летия Андрея Матвеевича Байкова, мы не просто отдаём дань уважения выдающемуся градоначальнику, но и создаём ориентир для современников, чтобы имя человека, изменившего облик нашего города, стало символом профессиональных и общественных заслуг», — сказала председатель городской Думы Лидия Новосельцева.
Кроме того, депутаты Ростова ввели Знак отличия «Мать героя». Им будут награждать проживающих в донской столице матерей, которые воспитывают или воспитали детей, совершивших героический подвиг при исполнении воинского, гражданского или служебного долга по защите Отечества, по обеспечению безопасности государства, законности и правопорядка, по охране жизни и здоровья людей или по ликвидации чрезвычайных ситуаций.
По словам Лидии Новосельцевой, в судьбе каждого человека, способного на поступок, есть тот, кто первым научил отличать добро от зла и не проходить мимо чужой беды. Знак «Мать героя» — это признание того, что материнский труд становится тем незримым фундаментом, на котором вырастает настоящее мужество.
"Мы награждаем не просто за факт рождения, а за ту внутреннюю силу, что передаётся от матери к ребёнку и однажды проявляется в его подвиге, — подчеркнула председатель Ростовской-на-Дону городской Думы.
Думцы единогласно внесли изменения в решение «О почётном звании и наградах города Ростова-на-Дону». И теперь в городе появятся эти новые награды.
Напомним, данное решение вступает в силу со дня его официального опубликования.