Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон «очень скептически» оценил шансы на скорый мир на Украине

Президент Франции усомнился в возможности скорого завершения конфликта на Украине. Об этом он сообщил на встрече «коалиции желающих», французского лидера процитировала газета Le Figaro.

Источник: Reuters

«Я, мягко говоря, очень скептически отношусь к возможности достижения мира в краткосрочной перспективе», — сказал Макрон.

Президент Франции заявил, что он якобы не видит у России стремления заключить мирное соглашение. При этом он подчеркнул, что работу по урегулированию украинского конфликта надо продолжать.

До этого украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия и Украина находятся в «начале конца» конфликта. Однако прекращение огня без четких гарантий безопасности несет большие риски, добавил он. Зеленский также подчеркнул, что Киеву нужно не временное перемирие, а окончательное завершение боевых действий.

24 февраля 2026 года исполнилось четыре года с начала специальной военной операции (СВО) на Украине. По оценкам военных экспертов, за это время Вооруженные силы РФ взяли под контроль 99% территории ЛНР и около 82% территории ДНР. Бои продолжаются по сей день. Армия России наступает, в том числе, на территориях Запорожской, Херсонской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей.

Узнать больше по теме
«Коалиция желающих»: что скрывается за словами о миротворчестве на Украине
«Коалиция желающих» появилась в тот момент, когда европейские страны, дружащие против России, испугались, что Дональд Трамп либо договорится с Владимиром Путиным о мире, либо перестанет считаться с Европой и Украиной при решении этого вопроса. В этой статье рассказываем, что это за объединение и зачем оно понадобилось европейским политикам.
Читать дальше