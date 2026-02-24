Главное из выступления Владимира Путина на коллегии ФСБ

О террористической угрозе
В России выросло число терактов, в основном за ними стоят украинские спецслужбы.
Противник, «не сумев нанести стратегическое поражение России», делает ставку «на индивидуальный и массовый террор».
Исполнитель взрыва на площади савеловского вокзала в москве, скорее всего, был завербован через интернет.
Поручил усилить антитеррористическую защищенность объектов энергетической инфраструктуры и мест массового скопления людей.
О защите стратегических объектов и персон
Необходимо повысить защищенность должностных лиц Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также журналистов, волонтеров и лидеров общественного мнения.
Отдельное внимание должно быть уделено защите секретной информации военного и стратегического характера.
Есть информация о возможных попытках подрыва газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» по дну Черного моря.
О внешнем давлении и Украине
Противники России предпринимают усилия, чтобы сорвать достигнутые результаты на переговорном треке по Украине.
Противники понимают, чем может закончиться попытка использовать ядерный компонент.
О контрразведке
ФСБ следует активнее выявлять кадровых сотрудников иностранных спецслужб и завербованных ими агентов.
Россия должна жестко реагировать на любые попытки подорвать основы конституционного строя страны.