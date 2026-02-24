Ричмонд
Главное из выступления Владимира Путина на коллегии ФСБ

Президент РФ выступил на коллегии ФСБ, обозначив приоритеты в сфере безопасности, контрразведки и антитеррористической деятельности. Главные заявления Путина — в подборке «Ъ».

Источник: РИА "Новости"

О террористической угрозе

В России выросло число терактов, в основном за ними стоят украинские спецслужбы.

Противник, «не сумев нанести стратегическое поражение России», делает ставку «на индивидуальный и массовый террор».

Исполнитель взрыва на площади савеловского вокзала в москве, скорее всего, был завербован через интернет.

Поручил усилить антитеррористическую защищенность объектов энергетической инфраструктуры и мест массового скопления людей.

О защите стратегических объектов и персон

Необходимо повысить защищенность должностных лиц Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также журналистов, волонтеров и лидеров общественного мнения.

Отдельное внимание должно быть уделено защите секретной информации военного и стратегического характера.

Есть информация о возможных попытках подрыва газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» по дну Черного моря.

О внешнем давлении и Украине

Противники России предпринимают усилия, чтобы сорвать достигнутые результаты на переговорном треке по Украине.

Противники понимают, чем может закончиться попытка использовать ядерный компонент.

О контрразведке

ФСБ следует активнее выявлять кадровых сотрудников иностранных спецслужб и завербованных ими агентов.

Россия должна жестко реагировать на любые попытки подорвать основы конституционного строя страны.