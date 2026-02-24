РЭО: почти половина россиян сдают батарейки в специализированные пункты

Порядка 39% респондентов приносят опасные отходы в специальные боксы, стоящие в магазинах и офисах, а 6% выбрасывают их в контейнеры для раздельного сбора мусора, информирует РИАМО со ссылкой на пресс-службу РЭО.
При этом 38% участников исследования признались, что по-прежнему не разделяют бытовые отходы.
Лидерами по доле ответственных граждан стали Москва и Кировская область (по 70%), Подмосковье (65%), Ненецкий автономный округ, Ярославская область и Санкт-Петербург (63, 62 и 61% соответственно).