«Додо Пицца» будет впускать в заведения с питомцами

Основатель «Додо Пиццы» заявил о решении впускать в заведение с питомцами.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Сеть пиццерий «Додо Пицца» после истории с уволенным курьером решила стать местом, где рады гостям с домашними питомцами, сообщил основатель сети Федор Овчинников в своем Telegram-канале.

Ранее Telegram-канал Shot написал, что курьер сети «Додо Пицца» Михаил был уволен по статье «Порча имущества» после того, как он укрыл пледом местную собаку Додобоню в 20-градусный мороз. «Додо Пицца» в своем Telegram-канале уточнила, что курьер использовал гостевой плед, а уволить его планировалось еще раньше.

«Мы приняли решение — сделаем все наши пиццерии в России pet-friendly — местом, где рады гостям с домашними питомцами», — говорится в сообщении.

Основатель заверил, что сеть возьмет все расходы на содержание Додобони в приюте в Челябинске, а также будет на постоянной основе оказывать приюту финансовую и информационную поддержку.

Овчинников от лица бренда публично извинился перед уволенным курьером за грубую рабочую коммуникацию управляющей пиццерией. А по поводу обоснованности расторжения договора с Михаилом компания будет разбираться в ситуации. «Честно говоря, я лично был бы очень рад, если бы Михаил вернулся в компанию и, возможно, даже не на позицию курьера, а на развитие программ, связанных с поддержкой животных», — подчеркнул основатель.

Он добавил, что все решения приняты не под давлением, «а от сердца». также сеть начинает долгосрочно и системно помогать приютам домашних животных. «Мы помогали приютам и раньше, но на уровне конкретных городов и, как правило, не публично, теперь это будет системная работа», — уточнил Овчинников.

По его словам, в настоящий момент менеджер Юля, уволившая курьера, временно отстранена от работы. Решение о дальнейшем сотрудничестве будет принято позже. Сейчас она и ее семья испытывают серьезное давление. Ей даже пришлось уехать из города.

«Вина и ответственность нашей компании в том, что мы не решили проблему раньше. Не нашли приют, как только собака появилась у пиццерии. Мы не будем уходить от ответственности, будем делать выводы, чтобы такие ситуации больше у нас никогда не случались. Будем становиться лучше», — заключил Овчинников.