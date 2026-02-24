«Додо Пицца» будет впускать в заведения с питомцами

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Сеть пиццерий «Додо Пицца» после истории с уволенным курьером решила стать местом, где рады гостям с домашними питомцами, сообщил основатель сети Федор Овчинников в своем Telegram-канале.
Ранее Telegram-канал Shot написал, что курьер сети «Додо Пицца» Михаил был уволен по статье «Порча имущества» после того, как он укрыл пледом местную собаку Додобоню в 20-градусный мороз. «Додо Пицца» в своем Telegram-канале уточнила, что курьер использовал гостевой плед, а уволить его планировалось еще раньше.
«Мы приняли решение — сделаем все наши пиццерии в России pet-friendly — местом, где рады гостям с домашними питомцами», — говорится в сообщении.
Основатель заверил, что сеть возьмет все расходы на содержание Додобони в приюте в Челябинске, а также будет на постоянной основе оказывать приюту финансовую и информационную поддержку.
Овчинников от лица бренда публично извинился перед уволенным курьером за грубую рабочую коммуникацию управляющей пиццерией. А по поводу обоснованности расторжения договора с Михаилом компания будет разбираться в ситуации. «Честно говоря, я лично был бы очень рад, если бы Михаил вернулся в компанию и, возможно, даже не на позицию курьера, а на развитие программ, связанных с поддержкой животных», — подчеркнул основатель.
Он добавил, что все решения приняты не под давлением, «а от сердца». также сеть начинает долгосрочно и системно помогать приютам домашних животных. «Мы помогали приютам и раньше, но на уровне конкретных городов и, как правило, не публично, теперь это будет системная работа», — уточнил Овчинников.
По его словам, в настоящий момент менеджер Юля, уволившая курьера, временно отстранена от работы. Решение о дальнейшем сотрудничестве будет принято позже. Сейчас она и ее семья испытывают серьезное давление. Ей даже пришлось уехать из города.
«Вина и ответственность нашей компании в том, что мы не решили проблему раньше. Не нашли приют, как только собака появилась у пиццерии. Мы не будем уходить от ответственности, будем делать выводы, чтобы такие ситуации больше у нас никогда не случались. Будем становиться лучше», — заключил Овчинников.