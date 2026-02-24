К каким датам США обещали закончить конфликт на Украине

14 июля 2025 года президент США поставил России ультиматум: за 50 дней (то есть к 2 сентября) договориться с Украиной о прекращении огня. Если этого не случится, он пообещал наложить на российский импорт 100-процентные пошлины. В конце июля он пытался сократить срок ультиматума до 10−12 дней, но пошлины так и не ввел.