Зеленский ввел санкции против 15 госорганизаций в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев — РИА Новости Крым. Владимир Зеленский ввел санкции против 29 россиян, в числе которых ученые, руководители администраций, а также в отношении 15 организаций, которые по мнению Киева, якобы причастны к «похищению культурных ценностей из музеев и заповедников Крыма и к искажению исторических фактов». Соответствующий указ обнародован на сайте офиса главы киевского режима.