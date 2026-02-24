Зеленский ввел санкции против 15 госорганизаций в Крыму

«Ввели санкции против культурной колонизации… Это не вопрос культуры как таковой, а составляющая гибридной войны, направленной на подрыв нашей идентичности и государственности», — заявил советник Зеленского по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.
По его словам, российские государственные структуры якобы присвоили документы Национального архивного фонда Украины.
В документе, в частности, идет речь об Архиве города Севастополя, Государственном архиве Крыма, госкомитете по делам архивов Республики Крым, Бахчисарайском историко-культурном и археологическом музее-заповеднике, Российском военно-историческом обществе в Севастополе, а также о Российском военно-историческом обществе Крыма.
В приложении также присутствуют государственные организации новых территорий — ДНР и ЛНР.
21 февраля Владимир Зеленский ввел санкции против 46 граждан РФ, двух граждан Ирана и 44 российских компаний. В приложениях к документам фигурируют предприятия, связанные с промышленностью, машиностроением и научно-исследовательской деятельностью, а также личные данные россиян и граждан Ирана.