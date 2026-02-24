Песков: ситуация для Киева каждый день ухудшается

Он упомянул об этом, комментируя сообщения о планах Парижа и Лондона передать Киеву ядерные технологии. Представитель Кремля заметил, что Украина «занимается разными большими глупостями», но сейчас речь может идти о шагах, «граничащих с безумием».
«При этом все равно мы остаемся открытыми для продолжения мирного процесса. По-прежнему ситуация для киевского режима ухудшается каждый день. И им давно уже пора принять на себя ответственность и принять те решения, которые нужно принять», — сказал Песков.