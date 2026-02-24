Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог: Киев не получит ядерное оружие

Украина может актуализировать тему ядерного оружия на ближайших переговорах. Такое мнение в беседе с Новостями Mail высказал политолог Константин Блохин. По мнению эксперта, Москва не допустит, чтобы Киев получил ядерное оружие, и безъядерный статус Украины — одно из ключевых условий переговорного трека.

Авторы и эксперты
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Что касается ядерного оружия, то, очевидно, это прощупывание почвы. Украина его не получит сейчас, но вполне возможно, что будет пытаться эту идею протолкнуть на ближайших переговорах.

Константин Блохин
политолог

Эксперт подчеркнул, что безъядерный статус Украины — важное условие при подписании мирного договора. По его мнению, шансы на заключение сделки по Украине в этом году достаточно высокие.

Думаю, что еще пройдут несколько раундов переговоров. Киев пойдет на эту сделку по нескольким причинам. Во-первых, у Украины нет иного выхода в условиях сокращения западной помощи — вести войну на прежнем уровне для нее становится невозможным.

Константин Блохин
политолог

Более того, Киев и Европа будут всячески стараться оформить сделку как временную, чтобы иметь возможность пересмотра условий в будущем. Аналитик отмечает, что на Западе рассматривают американского лидера Дональда Трампа как временный феномен и планируют при смене власти в США изменить статус кво.

О планах передачи ядерного оружия Киеву ранее сообщила СВР России. По ее данным, Франция и Великобритания активно работают над решением вопроса предоставления Украине таких вооружений.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше