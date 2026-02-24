Политолог: Киев не получит ядерное оружие

Что касается ядерного оружия, то, очевидно, это прощупывание почвы. Украина его не получит сейчас, но вполне возможно, что будет пытаться эту идею протолкнуть на ближайших переговорах.
Эксперт подчеркнул, что безъядерный статус Украины — важное условие при подписании мирного договора. По его мнению, шансы на заключение сделки по Украине в этом году достаточно высокие.
Думаю, что еще пройдут несколько раундов переговоров. Киев пойдет на эту сделку по нескольким причинам. Во-первых, у Украины нет иного выхода в условиях сокращения западной помощи — вести войну на прежнем уровне для нее становится невозможным.
Более того, Киев и Европа будут всячески стараться оформить сделку как временную, чтобы иметь возможность пересмотра условий в будущем. Аналитик отмечает, что на Западе рассматривают американского лидера Дональда Трампа как временный феномен и планируют при смене власти в США изменить статус кво.
О планах передачи ядерного оружия Киеву ранее сообщила СВР России. По ее данным, Франция и Великобритания активно работают над решением вопроса предоставления Украине таких вооружений.