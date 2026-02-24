Политолог: Киев не получит ядерное оружие

Более того, Киев и Европа будут всячески стараться оформить сделку как временную, чтобы иметь возможность пересмотра условий в будущем. Аналитик отмечает, что на Западе рассматривают американского лидера Дональда Трампа как временный феномен и планируют при смене власти в США изменить статус кво.