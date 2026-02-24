Дмитрий Тэрэбуркэ: Молдавская модель экономики — экспорт людей

Экономист считает, что Молдова не производит столько, сколько тратит на себя, и при этом практически весь бюджет идет в основном на содержание государственного аппарата, а другие программы, в том числе и социальные, финансируются из внешних заимствований. В этом он видит причину недостаточного их финансирования.