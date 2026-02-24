Дмитрий Тэрэбуркэ: Молдавская модель экономики — экспорт людей

В программе «Экспертиза» экономический эксперт Дмитрий Тэрэбуркэ охарактеризовал молдавскую модель экономики как уникальную и направленную на экспорт людей. По его мнению, такая модель не требует от власти никаких усилий по развитию страны и следствием ее и является нынешняя экономическая ситуация в Молдове.
Экономист считает, что Молдова не производит столько, сколько тратит на себя, и при этом практически весь бюджет идет в основном на содержание государственного аппарата, а другие программы, в том числе и социальные, финансируются из внешних заимствований. В этом он видит причину недостаточного их финансирования.
По мнению Дмитрия Тэрэбуркэ, государственная программа «Прима каса» («Первый дом») раздула пузырь цен на недвижимость, и сегодня высокие цены на жилье не демонстрируют тенденции к снижению.
Эксперт подчеркнул необходимость срочного изменения отношения к экономике и принятия мер для возрождения промышленности и создания предприятий, генерирующих высокую прибавочную стоимость.