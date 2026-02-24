Ричмонд
«Коалиция желающих» подтвердила намерение направить войска на Украину

ЛОНДОН, 24 фев — РИА Новости. Государства «коалиции желающих» в ходе встречи лидеров во вторник подтвердили намерение направить войска на Украину в рамках «гарантий безопасности», следует из заявления, распространенного канцелярией британского премьера Кира Стармера по итогам переговоров.

Источник: AP 2024

В Париже 6 января прошла встреча «коалиции желающих» на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. Согласно документу, согласованному по итогам встречи, «коалиция» договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки киевского режима, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на украинской территории в случае заключения мирного соглашения.

«Они подтвердили роль, которую “коалиция желающих” намерена играть в обеспечении многоуровневых гарантий безопасности, как было согласовано на встрече в Париже в январе 2026 года, в том числе через многонациональные силы при поддержке Соединенных Штатов», — говорится в заявлении.

Лидеры «коалиции» также приветствовали усилия США по мирным переговорам и отметили, что в них должны участвовать все соответствующие стороны, когда на карту поставлены их интересы.

Кроме того, страны «коалиции желающих» подтвердили свою приверженность «усилению экономического давления на Россию», в том числе через дополнительные санкции.

В МИД РФ ранее подчеркивали, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на украинской территории, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.

В России не раз заверяли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о возможности предоставить европейцам места на переговорах России и США по урегулированию украинского кризиса, 18 февраля заявила, что сначала Евросоюзу надо восстановить статус тех, с кем можно говорить хотя бы «на ногах».

