Светлана Мустафина возглавила коллегию госкомнауки Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня утвердил состав коллегии госкомитета республики по науке и высшему образованию.

Источник: Башинформ

Согласно распоряжению руководителя республики, коллегию возглавила председатель республиканского госкомитета по науке и высшему образованию Светлана Мустафина.

Также в состав коллегии вошли директор департамента культуры и образования республики Василя Абдрахманова, заместитель министра финансов РБ Зинур Бакиров, заместитель министра предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Владлена Елышева, директор департамента инновационной деятельности правительства РБ Екатерина Коновалова, первый заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения РБ Юрий Мельников и другие.

Распоряжение вступает в силу со дня его подписания, то есть сегодня.