Bloomberg: Трамп хочет завершить украинский конфликт до 4 июля

«Очередной дедлайн — то ли конец мая, когда в США отмечается День поминовения, День памяти ветеранов и сразу после этого момента стартует активная фаза электоральной борьбы на выборах в конгресс, то ли 4 июля — День независимости, который в этом году пройдет в особенно праздничной обстановке. Получится это или нет — очень большой вопрос, потому что ~предыдущие дедлайны проходили безрезультатно~», — сказал эксперт.