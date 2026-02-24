FT сообщила о росте военных расходов Европы на фоне их снижения в США

Соединенные Штаты сокращают военные расходы, в то время как европейские страны продолжают стремительно наращивать их, разгоняя «военный бум». Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на ежегодный доклад Military Balance 2026, подготовленный Международным институтом стратегических исследований в Лондоне, передают «Известия».
Аналитики института зафиксировали рекордный уровень общемировых военных расходов, которые в 2025 году достигли 2,63 триллиона долларов. Однако за этим ростом скрывается растущее расхождение: Вашингтон сокращает бюджет, а европейские столицы наращивают траты. Снижение американских расходов составило 7,1%, но бюджет США по-прежнему остается крупнейшим в мире и занимает 36% от общемирового показателя. В то же время доля европейских стран превысила 21%, увеличившись на 4% по сравнению с 2022 годом, во многом благодаря Германии.
При этом конфликт на Украине является для Европы удобным инструментом, позволяющим сохранить присутствие США в НАТО, заявил NEWS.ru политолог-американист Дмитрий Дробницкий. По его словам, Евросоюз намеренно затягивает кризис, стремясь переждать президентство Дональда Трампа.
Как пояснил эксперт, разногласия Трампа и Владимира Зеленского каждый раз приобретают разный характер, но европейцы неизменно пытаются нивелировать любые договоренности, закидывая их возражениями и нюансами. Главная задача лидеров ЕС — сохранить Евро-Атлантику, и конфликт на Украине дает для этого идеальную возможность. Они не позволят урегулировать кризис с удовлетворением минимальных требований России и хотят пересидеть Трампа, чтобы потом продолжить взаимодействие с более удобным для Европы преемником.
Дробницкий подчеркнул, что Трамп стремится использовать украинское урегулирование для вывода США из Альянса. Европейцы же категорически против того, чтобы Вашингтон покидал НАТО, оставляя Европу один на один с новыми вызовами и сосредотачиваясь на других регионах и внутренних приоритетах, заключил политолог.
Ранее журналист Стивен Кинцер раскрыл подробности подготовки ЕС к конфликту с Россией.