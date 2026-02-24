FT сообщила о росте военных расходов Европы на фоне их снижения в США

Как пояснил эксперт, разногласия Трампа и Владимира Зеленского каждый раз приобретают разный характер, но европейцы неизменно пытаются нивелировать любые договоренности, закидывая их возражениями и нюансами. Главная задача лидеров ЕС — сохранить Евро-Атлантику, и конфликт на Украине дает для этого идеальную возможность. Они не позволят урегулировать кризис с удовлетворением минимальных требований России и хотят пересидеть Трампа, чтобы потом продолжить взаимодействие с более удобным для Европы преемником.