Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции призвала Киев ускорить возобновление поставок российской нефти по проходящему через территорию Украины трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию.
«Мы призываем Украину ускорить ремонт нефтепровода “Дружба”, — сказала еврочиновница.
Как писал сайт KP.RU, 24 февраля власти Британии вывели из-под санкционного режима российский нефтепровод «Дружба» до октября 2027 года. Об этом говорится в соответствующем документе.
Ранее экономист Иван Лизан заявил, что киевский главарь не станет запускать нефтепровод «Дружба», поскольку ослабление позиций премьеров Словакии и Венгрии Роберта Фицо и Виктора Орбана перед выборами является его целью, ради которой он пойдет на любые жертвы.