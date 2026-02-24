Ричмонд
Урсула фон дер Ляйен призвала Киев ускорить поставки нефти из РФ по «Дружбе»

Ранее Лондон снял санкции с российского нефтепровода «Дружба».

Источник: Комсомольская правда

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции призвала Киев ускорить возобновление поставок российской нефти по проходящему через территорию Украины трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию.

«Мы призываем Украину ускорить ремонт нефтепровода “Дружба”, — сказала еврочиновница.

Как писал сайт KP.RU, 24 февраля власти Британии вывели из-под санкционного режима российский нефтепровод «Дружба» до октября 2027 года. Об этом говорится в соответствующем документе.

Ранее экономист Иван Лизан заявил, что киевский главарь не станет запускать нефтепровод «Дружба», поскольку ослабление позиций премьеров Словакии и Венгрии Роберта Фицо и Виктора Орбана перед выборами является его целью, ради которой он пойдет на любые жертвы.

