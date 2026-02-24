Ричмонд
ВМС США задержали танкер Bertha, попавший под антииранские санкции

Судно перехватили в зоне Индийского и Тихого океанов.

Источник: Аргументы и факты

Военно-морские силы (ВМС) США перехватили нефтяной танкер Bertha, который внесен в американские санкционные списки, сообщили в Пентагоне.

По данным министерства войны США, танкер был задержан ночью 24 февраля.

«Вооруженные силы без происшествий провели перехват в море и высадку на борт Bertha в сфере ответственности Объединенного командования США в зоне Индийского и Тихого океанов», — говорится в сообщении ведомства в соцсети Х*.

По данным министерства, судно «действовало в нарушение установленного президентом (США Дональдом) Трампом карантина для подсанкционных суден в Карибском регионе», при задержании экипаж пытался увести судно.

В базах данных указано, что танкер Bertha ходит под флагом Островов Кука, он включен в санкционные списки США в рамках санкций против Ирана.

Напомним, 15 февраля министерство войны США сообщило, что американские военные задержали судно Veronica III, подозреваемое в перевозке иранской нефти в обход санкций.

* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.

