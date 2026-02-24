ВМС США задержали танкер Bertha, попавший под антииранские санкции

По данным министерства войны США, танкер был задержан ночью 24 февраля.
«Вооруженные силы без происшествий провели перехват в море и высадку на борт Bertha в сфере ответственности Объединенного командования США в зоне Индийского и Тихого океанов», — говорится в сообщении ведомства в соцсети Х*.
По данным министерства, судно «действовало в нарушение установленного президентом (США Дональдом) Трампом карантина для подсанкционных суден в Карибском регионе», при задержании экипаж пытался увести судно.
В базах данных указано, что танкер Bertha ходит под флагом Островов Кука, он включен в санкционные списки США в рамках санкций против Ирана.
Напомним, 15 февраля министерство войны США сообщило, что американские военные задержали судно Veronica III, подозреваемое в перевозке иранской нефти в обход санкций.
* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.