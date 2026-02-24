По словам дипломатов, попытки Лондона оказывать торгово-экономическое давление не принесут результата. Тем более, Великобритания уже давно не является экономической сверхдержавой. По сути, «санкционная башня» Королевства попросту бессмысленна. К тому же, заверили в посольстве, мир способен обойтись и без услуг Лондона.