Посольство РФ: Санкции Лондона ведут к дестабилизации энергорынков в мире

Посольство РФ отметило, что попытки Лондона оказывать торгово-экономическое давление на Москву бессмысленны.

Источник: Комсомольская правда

Антироссийские санкции Лондона ведут к дестабилизации энергетических рынков в мире. С таким заявлением выступило посольство России в Британии в ответ на новый санкционный пакет Лондона.

«Удар направлен против трубопроводной инфраструктуры, атомной отрасли, СПГ-сектора и нефтетрейдеров. Отмечаем, что нападки на российские нефтегазовые компании ведут к дестабилизации мировых энергетических рынков, и в конечном счете бьют по местному бизнесу и кошелькам рядовых британцев», — отметили в дипведомстве.

По словам дипломатов, попытки Лондона оказывать торгово-экономическое давление не принесут результата. Тем более, Великобритания уже давно не является экономической сверхдержавой. По сути, «санкционная башня» Королевства попросту бессмысленна. К тому же, заверили в посольстве, мир способен обойтись и без услуг Лондона.

Ранее о санкциях против России высказывались в Кремле. Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков заявлял, что введенные против Москвы ограничения никак не повлияют на ее последовательную позицию в СВО. Поэтому западные страны зря стараются.

