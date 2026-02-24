Британия вывела из-под санкций нефтепровод «Дружба»

МИНСК, 24 фев — Sputnik. Великобритания вывела из-под санкций нефтепровод «Дружба» до осени будущего года, следует из документа минфина этой страны.
В частности, в уведомлении указано, что лицензия, касающаяся «Дружбы», будет действовать до 14 октября 2027 года.
Как сообщалось, в последнее время трубопровод «Дружба» стал предметом повышенного внимания из-за того, что Украина прекратила по нему прокачки российской нефти в Венгрию и Словакию.
В венгерском МИД отмечали, что Киев так поступает по надуманным политическим причинам. Также Венгрия заявила, что будет блокировать выделение кредита Евросоюзом Украине до тех пор, пока та не возобновит работу нефтепровода «Дружба».
>>> Украина снова перенесла восстановление поставок нефти по «Дружбе» в Словакию.
В свою очередь словацкий премьер-министр Роберт Фицо на фоне остановки поставок по нефтепроводу «Дружба» подчеркивал, что нефть стала предметом давления на его страну из-за несогласия Братиславы с членством Украины в ЕС.
На это в Киеве заявили, что Венгрия и Словакия не только зависимы от «российской нефтяной иглы», но и не заинтересованы, «чтобы с этой иглы слезть».