Канада пообещала еще два млрд долларов помощи Украине

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что государство решило отправить дополнительные два миллиарда долларов военной помощи Украине после 1 апреля.
Как заявил Карни, соответствующая договоренность уже была достигнута и минобороны страны скоро расскажет детали.
Российские политические деятели неоднократно заявляли, что помощь Украине может затянуть конфликт, но не помешает России добиться целей СВО.
