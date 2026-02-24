Ричмонд
Канада пообещала еще два млрд долларов помощи Украине

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что государство решило отправить дополнительные два миллиарда долларов военной помощи Украине после 1 апреля.

Как заявил Карни, соответствующая договоренность уже была достигнута и минобороны страны скоро расскажет детали.

Российские политические деятели неоднократно заявляли, что помощь Украине может затянуть конфликт, но не помешает России добиться целей СВО.

Читайте материал «СВР рассказал о последствиях для Парижа за планы передать Киеву ядерное оружие».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

