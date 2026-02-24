Глава ЕК не смогла назвать дату вступления Украины в Евросоюз

«Я прекрасно понимаю, что для вас конкретная дата абсолютно важна. Сегодня вы говорили, что есть определенный ориентир, которого вы хотели бы достичь. С нашей стороны назвать дату пока невозможно», — сказала фон дер Ляйен.
Также она добавила, что поддержка, безусловно, будет предоставлена.
ЕС начал переговоры о вступлении Украины летом 2024 года, предоставив стране статус кандидата еще в 2022-м. Процесс присоединения, по словам фон дер Ляйен, будет основан на заслугах, без «коротких путей».
Глава ЕК прибыла в Киев утром во вторник, 24 февраля. Ее визит в украинскую столицу является десятым с начала спецоперации.
Вступление Украины в ЕC в 2027 году невозможно при текущих правилах процедуры, заявила в середине февраля еврокомиссар по расширению Марта Кос, отметив необходимость изменения процесса вступления.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее требовал «технической подготовки» Киева к членству в ЕС к 2027 году, предупреждая о возможном давлении России через европейских представителей.
Против ускоренного вступления Украины выступает Венгрия, а ЕС прорабатывает варианты интеграции страны в рамках будущего мирного соглашения с Россией, включая отдельные права и гарантии без формального членства. В то же время в Европе обсуждаются сценарии ускоренного приема Украины в 2027 году с упрощением процедур и нейтрализацией вето Венгрии.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее называл возможное вступление Украины в ЕС ее суверенным правом.