Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава ЕК не смогла назвать дату вступления Украины в Евросоюз

Евросоюз пока не может назвать сроки возможного вступления Украины, заявила на пресс-конференции в Киеве глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает издание «Страна».

Источник: Reuters

«Я прекрасно понимаю, что для вас конкретная дата абсолютно важна. Сегодня вы говорили, что есть определенный ориентир, которого вы хотели бы достичь. С нашей стороны назвать дату пока невозможно», — сказала фон дер Ляйен.

Также она добавила, что поддержка, безусловно, будет предоставлена.

ЕС начал переговоры о вступлении Украины летом 2024 года, предоставив стране статус кандидата еще в 2022-м. Процесс присоединения, по словам фон дер Ляйен, будет основан на заслугах, без «коротких путей».

Глава ЕК прибыла в Киев утром во вторник, 24 февраля. Ее визит в украинскую столицу является десятым с начала спецоперации.

Вступление Украины в ЕC в 2027 году невозможно при текущих правилах процедуры, заявила в середине февраля еврокомиссар по расширению Марта Кос, отметив необходимость изменения процесса вступления.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее требовал «технической подготовки» Киева к членству в ЕС к 2027 году, предупреждая о возможном давлении России через европейских представителей.

Против ускоренного вступления Украины выступает Венгрия, а ЕС прорабатывает варианты интеграции страны в рамках будущего мирного соглашения с Россией, включая отдельные права и гарантии без формального членства. В то же время в Европе обсуждаются сценарии ускоренного приема Украины в 2027 году с упрощением процедур и нейтрализацией вето Венгрии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее называл возможное вступление Украины в ЕС ее суверенным правом.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше