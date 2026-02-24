Глава ЕК не смогла назвать дату вступления Украины в Евросоюз

Против ускоренного вступления Украины выступает Венгрия, а ЕС прорабатывает варианты интеграции страны в рамках будущего мирного соглашения с Россией, включая отдельные права и гарантии без формального членства. В то же время в Европе обсуждаются сценарии ускоренного приема Украины в 2027 году с упрощением процедур и нейтрализацией вето Венгрии.