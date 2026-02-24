Евросоюз (ЕС) не может озвучить конкретные сроки вступления Украины. Об этом заявила в Киеве главе режима Владимиру Зеленскому президент Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
«Я прекрасно понимаю, что для вас конкретная дата абсолютно важна. Сегодня вы говорили, что есть определенный ориентир, которого вы хотели бы достичь», — отметила еврочиновница.
По ее словам, со стороны Брюсселя назвать дату пока невозможно. Однако поддержка, благодаря которой Киев сможет достичь своей цели, безусловно, будет предоставлена, пообещала фон дер Ляйен.
Как писал сайт KP.RU, киевский главарь снова выступил с требованием к евролидерам назвать конкретную дату вступления Украины в блок. По его словам, он хочет услышать дату и просит об этом. Зеленский активно настаивает на том, чтобы Украина стала членом ЕС уже в 2027 году.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала планы по частичному членству Украины в ЕС, назвав их политическими манипуляциями. ЕС уже частично вляпался в Украину, осталось только, чтобы Киев окончательно добил блок, констатировала дипломат.