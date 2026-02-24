Британия вывела из-под санкций нефтепровод «Дружба»

Транзит нефти по «Дружбе» в Словакию и и Венгрию прекратился 27 января. Украина связала это с повреждением оборудования на западе страны после удара беспилотника. Возобновление поставок несколько раз переносилось. В последний раз — на 26 февраля. Будапешт и Братислава возлагают ответственность за затянувшийся простой на Украину.