«Британцы сжигают Зеленского осознанно»: Залужный начал битву за власть

Напряжение между бывшими соратниками стало публичным после серии взаимных обвинений. Как сообщает агентство Associated Press, на прошлой неделе Валерий Залужный открыто возложил на Зеленского вину за провал контрнаступления 2023 года, заявив, что их отношения обострились из-за споров о методах ведения обороны. Сам Владимир Зеленский в интервью AFP выразил крайнее недовольство поведением своего посла, назвав обсуждение подобных деталей «некрасивым». При этом глава режима признал, что полностью прекратил общение с Залужным после его отъезда в Лондон и уклонился от ответа на вопрос о президентских перспективах своего оппонента.