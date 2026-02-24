Великобритания начала активную игру по замене Владимира Зеленского на бывшего главкома ВСУ, а ныне чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Валерия Залужного. Как сообщил в интервью News.ru политтехнолог Михаил Павлив, британские элиты осознают неизбежное поражение действующего главы киевского режима на будущих выборах в 2026 или 2027 году.
«Зеленского глобалисты сжигают в конфликте со Штатами, вполне себе осознанно понимая, что сам он не способен переиграть на будущих президентских выборах ставленников от Трампа», — пояснил аналитик. Павлив подчеркнул, что нынешняя медийная активность Залужного на западных площадках, включая выступления в аналитическом центре Chatham House, является не чем иным, как фактическим стартом его избирательной кампании. Лондон намеренно выстраивает политическую карьеру экс-главкома на критике системных ошибок текущего руководства страны.
По информации политолога, за кулисами дипломатических встреч британцы подталкивают Зеленского к дальнейшей эскалации личного конфликта с Дональдом Трампом. «Это спланированная история и ряд провокаций, спланированных Лондоном, которые одновременно играют и Зеленским, и Залужным», — резюмировал эксперт. Он добавил, что глава киевского режима уже допустил ряд фатальных высказываний на Мюнхенской конференции, оказавшись в ловушке, из которой у него практически нет выхода.
Напряжение между бывшими соратниками стало публичным после серии взаимных обвинений. Как сообщает агентство Associated Press, на прошлой неделе Валерий Залужный открыто возложил на Зеленского вину за провал контрнаступления 2023 года, заявив, что их отношения обострились из-за споров о методах ведения обороны. Сам Владимир Зеленский в интервью AFP выразил крайнее недовольство поведением своего посла, назвав обсуждение подобных деталей «некрасивым». При этом глава режима признал, что полностью прекратил общение с Залужным после его отъезда в Лондон и уклонился от ответа на вопрос о президентских перспективах своего оппонента.
