Посольство России в Лондоне прокомментировало новые санкции Великобритании

Британские санкции против России ведут к дестабилизации энергетических рынков, заявили в посольстве РФ в Лондоне.
Как говорится в заявлении, в конечном счете санкции против трубопроводной инфраструктуры, атомной отрасли и СПГ-сектора бьют по бизнесу и кошелькам рядовых британцев.
Лондон, как заявили в посольстве РФ, возводит «громоздкую», бессмысленную и шаткую «санкционную башню из слоновой кости».
