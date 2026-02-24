Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посольство России в Лондоне прокомментировало новые санкции Великобритании

Британские санкции против России ведут к дестабилизации энергетических рынков, заявили в посольстве РФ в Лондоне.

Британские санкции против России ведут к дестабилизации энергетических рынков, заявили в посольстве РФ в Лондоне.

Как говорится в заявлении, в конечном счете санкции против трубопроводной инфраструктуры, атомной отрасли и СПГ-сектора бьют по бизнесу и кошелькам рядовых британцев.

Лондон, как заявили в посольстве РФ, возводит «громоздкую», бессмысленную и шаткую «санкционную башню из слоновой кости».

Читайте материал «FT: Европе грозит провал в обороне при одном сценарии».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.