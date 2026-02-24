Китай может ослабить боеспособность войск США: причина кроется в поставках важных товаров

Власти Китая в случае ухудшения отношений с США может подорвать боеспособность ее армии, прекратив поставки редкоземельных металлов. Об этом сообщил помощник главы Пентагона Майкл Каденацци на слушаниях в Комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса.
«Сегодня наш главный стратегический конкурент Китай контролирует глобальные цепочки поставок многих важнейших минералов, в частности тяжелых редкоземельных элементов. КНР контролирует 95% мирового производства, а Соединенные Штаты импортируют почти 100% того, что мы используем», — отметил он.
Помощник главы Пентагона отметил, что такой контроль дает Пекину возможность превратить цепочки поставок в инструмент давления. По его словам, Поднебесная может нарушить работу американской оборонной промышленности и ослабить боеготовность армии в случае кризиса.
Каденацци подчеркнул, что Пентагон сильно обеспокоен этой ситуацией.
Ранее Америка обвинила Китай в том, что он тайно проводит испытания ядерного оружия. Пекин сразу же опроверг эти сообщения и заявил, что именно Вашингтон виноват в «ядерном хаосе», который происходит в мире.