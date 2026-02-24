Суд на Украине приговорил певицу Юлию Чичерину к 12 годам заочно

Суд в Киеве заочно приговорил российскую певицу Юлию Чичерину к лишению свободы. Об этом сообщается на странице суда.
«24 февраля Шевченковским районным судом города Киева вынесен обвинительный приговор… по обвинению российской рок-певицы, музыканта и актрисы Чичериной Юлии Дмитриевны в совершении уголовных правонарушений», — говорится в публикации.
Киевский режим обвинил Чичерину в якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, пересечении госграницы страны с целью причинения вреда интересам государства и других преступлениях.
По данным суда, Чичериной заочно назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Как писал сайт KP.RU, в марте 2022 года украинская прокуратура предъявила заочное обвинение Юлии Чичериной. Генпрокурор Украины заявила, что артистка подозревается «в посягательстве на территориальную целостность Украины и в надругательстве над государственными символами».