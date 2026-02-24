Ричмонд
G7 признали, что только Россия и Украина могут достичь мирного соглашения

ПАРИЖ, 24 фев — РИА Новости. Страны «Большой семерки» (G7) считают, что только Россия и Украина могут достичь мирного урегулирования украинского конфликта, говорится в заявлении стран «Большой семерки».

Источник: © РИА Новости

«Мы признаем, что только Украина и Россия, добросовестно сотрудничая в ходе переговоров, могут достичь мирного соглашения», — говорится в заявлении G7, опубликованном на сайте Елисейского дворца.

При этом страны G7 продолжают заявлять о том, что Европа должна играть ведущую роль в процессе урегулирования несмотря на то, что ЕС не участвует в переговорах.

Переговоры по Украине прошли в Женеве 17—18 февраля. Источник РИА Новости заявлял, что представители Франции, Великобритании, ФРГ и Италии наблюдали в Женеве за новым раундом переговоров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия не видит смысла в участии европейцев в переговорном процессе по урегулированию на Украине. Песков отмечал, что европейцы не участвуют в переговорном процессе и подавляющее большинство точек зрения, которые выражаются в европейских столицах, больше способствуют продолжению войны, а не попыткам мирного урегулирования.

Узнать больше по теме
G7: «Большая семерка», которая до ухода России была «восьмеркой»
Группа семи ведущих экономически развитых стран мира регулярно обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики. В рамках встреч G7 рассматриваются темы международной безопасности, торговли и финансовой стабильности. Организация не обладает формальным статусом, но ее решения оказывают влияние на мировые процессы.
Читать дальше