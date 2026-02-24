G7 признали, что только Россия и Украина могут достичь мирного соглашения

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия не видит смысла в участии европейцев в переговорном процессе по урегулированию на Украине. Песков отмечал, что европейцы не участвуют в переговорном процессе и подавляющее большинство точек зрения, которые выражаются в европейских столицах, больше способствуют продолжению войны, а не попыткам мирного урегулирования.