G7 признали, что только Россия и Украина могут достичь мирного соглашения

«Мы признаем, что только Украина и Россия, добросовестно сотрудничая в ходе переговоров, могут достичь мирного соглашения», — говорится в заявлении G7, опубликованном на сайте Елисейского дворца.
При этом страны G7 продолжают заявлять о том, что Европа должна играть ведущую роль в процессе урегулирования несмотря на то, что ЕС не участвует в переговорах.
Переговоры по Украине прошли в Женеве
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия не видит смысла в участии европейцев в переговорном процессе по урегулированию на Украине. Песков отмечал, что европейцы не участвуют в переговорном процессе и подавляющее большинство точек зрения, которые выражаются в европейских столицах, больше способствуют продолжению войны, а не попыткам мирного урегулирования.