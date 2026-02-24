Захарова спросила у фон дер Ляйен, что она вкладывает в слово «членство»

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале обратилась к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с вопросом о том, как именно та понимает термин «членство», употребляя его в контексте обсуждения Украины.
Дипломат привела в качестве повода для вопроса заявление главы ЕК о том, что Украина уже продвигается по пути к вступлению в Европейский союз.
«Теперь уже хочется уточнить, что гинеколог фон дер Ляйен вкладывает в слово “членство”», — отметила Захарова.
Ранее, 24 февраля, Владимир Зеленский обратился к европейским партнерам с требованием. Он призвал ЕС прекратить уклоняться от конкретных решений и определить сроки присоединения Украины к союзу, обозначив ориентир до 2027 года.
Тем не менее, фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз не в состоянии назвать Украине точную дату вступления. При этом она добавила, что Киев движется в верном направлении.