Захарова пошутила о словах фон дер Ляйен о членстве Украины в ЕС

В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Киева.