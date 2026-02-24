Ричмонд
Захарова пошутила о словах фон дер Ляйен о членстве Украины в ЕС

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова с шуткой отреагировала на слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, заявившей, что Украина находится уже на пути к членству в Евросоюзе.

Источник: © РИА Новости

По данным, на которые ссылается Захарова, фон дер Ляйен также подчеркнула, что Киев «с ошеломляющей скоростью» выполняет все реформы для вступления в Евросоюз и достиг «чрезвычайного прогресса».

«Теперь уже хочется уточнить, что гинеколог фон дер Ляйен вкладывает в слово “членство”, — написала она в своем Telegram-канале.

Ранее Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в свой состав в 2027 году и заявил, что Европейский союз должен установить «конкретную дату» вступления Украины в ЕС. Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок.

В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Киева.

