Британия вывела нефтепровод «Дружба» из-под санкций

Великобритания временно вывела нефтепровод «Дружба» из-под санкций, следует из документа Минфина страны.
Соответствующая лицензия будет действовать до 14 октября 2027 года.
Нефтепровод берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее расходится на две ветки: одна идет через Белоруссию в Польшу и Германию, вторая — через Украину в Венгрию, Словакию и Чехию.
В последние недели «Дружба» стала причиной острого конфликта между Будапештом и Киевом. Венгрия с 27 января лишилась поставок нефти, Киев объясняет это повреждениями объекта.
Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.