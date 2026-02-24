Ричмонд
Британия вывела нефтепровод «Дружба» из-под санкций

Великобритания временно вывела нефтепровод «Дружба» из-под санкций, следует из документа Минфина страны.

Соответствующая лицензия будет действовать до 14 октября 2027 года.

Нефтепровод берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее расходится на две ветки: одна идет через Белоруссию в Польшу и Германию, вторая — через Украину в Венгрию, Словакию и Чехию.

В последние недели «Дружба» стала причиной острого конфликта между Будапештом и Киевом. Венгрия с 27 января лишилась поставок нефти, Киев объясняет это повреждениями объекта.

