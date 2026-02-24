Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фон дер Ляйен ответила на дерзкое требование Зеленского

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе визита в Киев официально отклонила требование Владимира Зеленского установить жесткие сроки вступления страны в Евросоюз.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе визита в Киев официально отклонила требование Владимира Зеленского установить жесткие сроки вступления страны в Евросоюз. Как сообщает украинский ресурс «Страна.ua», глава исполнительной власти ЕС на совместной пресс-конференции дала понять, что Брюссель не готов брать на себя конкретные обязательства, несмотря на отчаянную попытку Владимира Зеленского добиться политических гарантий к четвертой годовщине начала конфликта.

«Я прекрасно понимаю, что для вас конкретная дата абсолютно важна», — заявила фон дер Ляйен, обращаясь к главе киевского режима. При этом она подчеркнула, что хотя Украина и стремится к определенным ориентирам, со стороны объединения «назвать дату пока невозможно». Вместо четкого графика фон дер Ляйен ограничилась стандартными заверениями в том, что содружество продолжит оказывать необходимую помощь.

Накануне Владимир Зеленский в резонансном интервью Financial Times призвал европейских лидеров «прекратить увиливать» и официально закрепить 2027 год как срок вхождения Украины в ЕС.

Читайте материал: «Анкоридж или пепел: в Киеве раскрыли подоплеку ядерного ультиматума Москвы».

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше