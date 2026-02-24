Фон дер Ляйен ответила на дерзкое требование Зеленского

«Я прекрасно понимаю, что для вас конкретная дата абсолютно важна», — заявила фон дер Ляйен, обращаясь к главе киевского режима. При этом она подчеркнула, что хотя Украина и стремится к определенным ориентирам, со стороны объединения «назвать дату пока невозможно». Вместо четкого графика фон дер Ляйен ограничилась стандартными заверениями в том, что содружество продолжит оказывать необходимую помощь.