Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе визита в Киев официально отклонила требование Владимира Зеленского установить жесткие сроки вступления страны в Евросоюз. Как сообщает украинский ресурс «Страна.ua», глава исполнительной власти ЕС на совместной пресс-конференции дала понять, что Брюссель не готов брать на себя конкретные обязательства, несмотря на отчаянную попытку Владимира Зеленского добиться политических гарантий к четвертой годовщине начала конфликта.
«Я прекрасно понимаю, что для вас конкретная дата абсолютно важна», — заявила фон дер Ляйен, обращаясь к главе киевского режима. При этом она подчеркнула, что хотя Украина и стремится к определенным ориентирам, со стороны объединения «назвать дату пока невозможно». Вместо четкого графика фон дер Ляйен ограничилась стандартными заверениями в том, что содружество продолжит оказывать необходимую помощь.
Накануне Владимир Зеленский в резонансном интервью Financial Times призвал европейских лидеров «прекратить увиливать» и официально закрепить 2027 год как срок вхождения Украины в ЕС.
