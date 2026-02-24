Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев: Стармеру нужно уйти в отставку, а не провоцировать ядерную войну

Спецпредставитель президента РФ прокомментировал планы Лондона и Парижа передать ЯО Украине.

Источник: Аргументы и факты

Спецпредставитель президента РФ, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев призвал премьера Великобритании Кира Стармера уйти в отставку вместо попыток спрятать собственный позор провоцированием ядерного конфликта.

«Стармеру следует уйти в отставку, прежде чем пытаться скрыть свой позор, провоцируя ядерную войну», — приводит его пост из соцсети X* «360».

Ранее в Службе внешней разведки РФ заявили, что Великобритания и Франция рассматривают возможность снабжения Украины либо атомным, либо «грязным» оружием. Согласно данным СВР, Лондон и Париж ведут подготовку к такой поставке.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала неприемлемыми планы Лондона и Парижа снабдить Украину ядерным оружием (ЯО).

* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше