Спецпредставитель президента РФ, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев призвал премьера Великобритании Кира Стармера уйти в отставку вместо попыток спрятать собственный позор провоцированием ядерного конфликта.
«Стармеру следует уйти в отставку, прежде чем пытаться скрыть свой позор, провоцируя ядерную войну», — приводит его пост из соцсети X* «360».
Ранее в Службе внешней разведки РФ заявили, что Великобритания и Франция рассматривают возможность снабжения Украины либо атомным, либо «грязным» оружием. Согласно данным СВР, Лондон и Париж ведут подготовку к такой поставке.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала неприемлемыми планы Лондона и Парижа снабдить Украину ядерным оружием (ЯО).
* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.