Макрон сомневается в скором завершении конфликта на Украине

Глава Франции Эммануэль Макрон скептически относится к скорому завершению конфликта на Украине. Свое мнение на эту тему он высказал на пресс-конференции перед началом встречи лидеров «коалиции желающих».
Как известно, недавно прошла встреча европейских лидеров, на которой они обсуждали гарантии безопасности Киева. В частности, политики обговорили отправку своих войск на территорию Незалежной. Перед этим мероприятием журналисты поинтересовались у Макрона, что он думает о мирных переговорах и как относится к возможности скорого окончания украинского кризиса.
«Я, мягко говоря, очень скептически отношусь к возможности достижения мира (на Украине — прим. ред.) в краткосрочной перспективе», — заявил французский президент.
Ранее о присутствии иностранных военных на Украине прокомментировал глава МИД РФ Сергей Лавров. Он заявил, что Москва категорически против этих действий. Дипломат предупредил, что российская армия будет рассматривать западных бойцов как законную цель.