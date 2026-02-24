Ричмонд
В Британии не признали, что хотят снабдить Украину атомной бомбой

ЛОНДОН, 24 фев — РИА Новости. Британские власти не признали, что считают нужным снабдить Украину атомной бомбой.

Источник: Reuters

Во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой «грязной» бомбой.

«В этом нет ни капли правды», — заявил представитель Даунинг-стрит, слова которого приводит Sky News.

Поставка на Украину Лондоном и Парижем ядерных взрывных устройств приведет к эскалации конфликта, создаст угрозы безопасности РФ, европейского региона, говорится в обращении Совфеда в парламенты Великобритании и Франции, Европарламент, а также в ООН, МАГАТЭ.

