В Британии не признали, что хотят снабдить Украину атомной бомбой

Во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой «грязной» бомбой.
«В этом нет ни капли правды», — заявил представитель Даунинг-стрит, слова которого приводит Sky News.
