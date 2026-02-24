СМИ рассказали о столкновениях между пограничниками Пакистана и Афганистана

Афганская телекомпания TOLO News заявила, что между пограничниками из Пакистана и Афганистана произошли вооруженные столкновения.
Как утверждается, стороны вступили в бой вблизи линии Дюранда.
Издание заявило, что ситуация уже нормализовалась. Информации о пострадавших не приводится.
Читайте материал «Посольство России в Лондоне прокомментировало новые санкции Великобритании».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.
Узнать больше по теме
Афганистан: древняя страна с непростой историей
Государство с одной из самых сложных исторических траекторий — так можно описать многострадальный Афганистан. На протяжении веков его территория находилась на стыке империй, что неизбежно приводило к войнам и политической нестабильности. В статье разбирается, где находится Афганистан, как складывалась его история и какую роль он играет в современном мире.Читать дальше