У дипломата из Нидерландов в Иране конфисковали модем Starlink

В иранском аэропорту у дипломата из Нидерландов конфисковали модем Starlink и спутниковый телефон.

Источник: Аргументы и факты

В иранском аэропорту у дипломата из Нидерландов конфисковали модем Starlink и спутниковый телефон, передает агентство ISNA.

По информации журналистов, инцидент произошел в феврале. Дипломат отказался пройти через рентгеновский аппарат, поэтому сотрудники воздушной гавани приняли решение конфисковать его чемодан.

После выхода первого сотрудника дипведомства, его коллега обратился с просьбой забрать чемодан, в котором находились модем Starlink и спутниковый телефон.

Авторы публикации отмечают, что владение терминалами Starlink в Иране незаконно и может повлечь многолетнее тюремное заключение.

Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты нелегально направили в Иран несколько тысяч терминалов спутниковой связи Starlink для участников протестов.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше