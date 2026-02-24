У дипломата из Нидерландов в Иране конфисковали модем Starlink

В иранском аэропорту у дипломата из Нидерландов конфисковали модем Starlink и спутниковый телефон, передает агентство ISNA.
По информации журналистов, инцидент произошел в феврале. Дипломат отказался пройти через рентгеновский аппарат, поэтому сотрудники воздушной гавани приняли решение конфисковать его чемодан.
После выхода первого сотрудника дипведомства, его коллега обратился с просьбой забрать чемодан, в котором находились модем Starlink и спутниковый телефон.
Авторы публикации отмечают, что владение терминалами Starlink в Иране незаконно и может повлечь многолетнее тюремное заключение.
Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты нелегально направили в Иран несколько тысяч терминалов спутниковой связи Starlink для участников протестов.