Захарова вспомнила про прошлое фон дер Ляйен и спросила её про «членство»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что «Украина уже на пути к членству в ЕС». Дипломат обратила внимание на неоднозначность формулировки, учитывая медицинское прошлое фон дер Ляйен.

Источник: Life.ru

«Теперь уже хочется уточнить, что гинеколог фон дер Ляйен вкладывает в слово “членство”, — написала Захарова у себя в телеграм-канале.

Ранее в Венгрии призывы ЕС о принятии Украины в объединение сочли безумием. Там убеждены, что Украина — самое коррумпированное государство, воюющее против братского славянского народа.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

