Захарова вспомнила про прошлое фон дер Ляйен и спросила её про «членство»

«Теперь уже хочется уточнить, что гинеколог фон дер Ляйен вкладывает в слово “членство”, — написала Захарова у себя в телеграм-канале.
Ранее в Венгрии призывы ЕС о принятии Украины в объединение сочли безумием. Там убеждены, что Украина — самое коррумпированное государство, воюющее против братского славянского народа.
